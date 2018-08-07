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Великобритания пригласила экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для сбора новых образцов отравляющего вещества, примененного во время инцидента в Эймсбери. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

"Эксперты ОЗХО вернутся в Великобританию, чтобы продолжить работу по определению нервно-паралитического вещества, которое стало причиной смерти одного гражданина Британии в Эймсбери и серьезного заболевания другого гражданина", - говорится в сообщении.

Независимые технические эксперты соберут дополнительные образцы, чтобы отчитаться о своей работе, проделанной в июле.

Образцы будут проанализированы в авторитетных международных лабораториях, признанных ОЗХО. Эту информацию подтвердили и в самой организации, опубликовав соответствующее заявление.

Напомним, 30 июня в Эймсбери были госпитализированы в критическом состоянии британец Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджес. Лондоном установлено, что они отравились ядом семейства "Новичок". Стерджес скончалась 8 июля в больнице, Роули удалось выжить.

Источник: newsru.com