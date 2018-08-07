В ЕС озабочены торговлей гражданством стран-членов
Европейская комиссия выступила за ужесточение правил выдачи так называемых «золотых паспортов» — гражданства и видов на жительство для выходцев из третьих стран. Об этом пишет издание Der Spiegel.
Чиновники Евросоюза указывают, что третьи лица могут использовать «золотые паспорта» для отмывания денежных средств и подрыва безопасности ЕС.
Еврокомиссар по юстиции Вера Юрова указала, что европейские власти обеспокоены увеличением количества выдачи документов. Она добавила, что новые директивы будут предоставлены этой осенью.
В докладе указывается, что чаще других «золотые паспорта» выдают Греция, Кипр и Мальта, а обладателями документов становятся граждане Китая, России и бывших советских республик.
«Мы не хотим, чтобы в Евросоюзе были троянские кони. Некоторым государствам-членам необходимо сделать больше для обеспечения того, чтобы гражданство не предоставлялось преступникам, которые угрожают безопасности Европы или отмывают денежные средства», — отметила Юрова.
Ряд стран Евросоюза выдают «золотые паспорта» в обмен на приобретение недвижимости или инвестиции в их экономику. Например, Мальта в 2015 году заработала около 200 млн на «торговле паспортами», уточняет ТАСС.
При этом европейские власти не могут повлиять на руководство стран-членов ЕС, поскольку выдача гражданства — это их прерогатива.
Источник: iz.ru
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