СМИ и пользователи Сети активно обсуждают внешний вид принца Гарри, посетившего недавно свадьбу своего друга детства Чарльза ван Страунбензи.

Дело в том, что на подошве ботинка герцога Сассекского журналисты разглядели большую дыру, сообщает Daily Mail. При этом его супруга Меган Маркл, которая пришла на свадьбу вместе с ним, была одета в платье Club Monaco за 400 фунтов.

Fans Notice Hole in Prince Harry's Shoe on Meghan Markle's Birthday - Prince Harry Has Giant Hole in His Shoe at Friend's Wedding https://t.co/UzRDqpZ9GH