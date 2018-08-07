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СМИ и пользователи Сети активно обсуждают внешний вид принца Гарри, посетившего недавно свадьбу своего друга детства Чарльза ван Страунбензи.

Дело в том, что на подошве ботинка герцога Сассекского журналисты разглядели большую дыру, сообщает Daily Mail. При этом его супруга Меган Маркл, которая пришла на свадьбу вместе с ним, была одета в платье Club Monaco за 400 фунтов.

Fans Notice Hole in Prince Harry's Shoe on Meghan Markle's Birthday - Prince Harry Has Giant Hole in His Shoe at Friend's Wedding https://t.co/UzRDqpZ9GH — lucy lou (@lucylou28658067) 7 августа 2018 г.

Журналисты неоднократно упрекали герцогиню Сассекскую за любовь к роскошным нарядам. Они посчитали, что за два месяца она потратила на одежду более 200 тыс. долларов. Это вызвало возмущение в среде британцев, так как после своего замужества Маркл официально завершила актерскую карьеру, а значит, выплат от участия в кинопроектах она больше не получает. Теперь она живет за счет королевской семьи, доходы которой формируются из налогов простых граждан.

Источник: iz.ru

Фото: twitter.com/peoplebuzzfr ‏