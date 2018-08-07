На Украине решили заменить приветствия военных на "Слава Украине" (29)
В мире | 7 августа 2018 года, 21:30
Министерство обороны Украины по поручению президента Петра Порошенко разработало законопроект об изменении приветствия военных со "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаем!" на "Слава Украине!" и "Героям слава!", сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе военного ведомства.
"Было такое поручение главы государства, и соответствующий проект закона уже готов. Вносить его в Верховную раду будет президент Петр Порошенко", - сказали в пресс-службе.
Ранее министр обороны Степан Полторак заявлял, что приветствие "Слава Украине!" и "Героям слава!" будет использовано в ходе парада к Дню независимости в Киеве 24 августа.
Фото: pixabay.com
Это неизлечимо...Больные люди. Именно с этим приветствием бандеровцы творили своё зло.Мои родственники тоже пострадали в Волынской резне и ненависть к ним уже на генетическом уровне
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Ну какая слава ? война , разбитая страна , смерть народа . Это боль, страдания . Одним словом ПОЗОР, Беда !!!
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Страны с клоунами заполонили всю планету! :))))))))
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