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Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что работу подразделения воздушной обороны Испании до выяснения ситуации с истребителем будут выполнять португальцы, пишет Postimees.

"До выяснения ситуации испанские истребители выведены из готовности. Вместо них миссию продолжит подразделение Португалии, Испания сейчас в запасе", - отметил Луйк.

По его словам, приоритетом сейчас является выяснение обстоятельств случившегося.

"Речь идет о крайне редком и заслуживающем сожаления инциденте. Самое главное обеспечить безопасность и в сотрудничестве с союзниками выяснить обстоятельства случившегося, чем Вооруженные силы сейчас активно занимаются", - сказал Луйк.

База испанской группы находится в Литве.

Напомним, 7 августа в 15:44 испанский истребитель Eurofighter по ошибке выпустил ракету воздух-воздух по направлению к северу в предусмотренной для учений зоне недалеко от Оттепя, в Эстонии.

Фото: pixabay.com