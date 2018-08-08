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Муниципальный совет Западного Голливуда принял резолюцию, призывающую убрать именную звезду президента США Дональда Трампа с Аллеи славы американской "фабрики грез" в этом пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об во вторник, 7 августа, сообщило агентство Associated Press.

В резолюции, принятой единогласно, члены муниципального совета Западного Голливуда призвали убрать звезду Трампа, которая в последнее время дважды становилась мишенью вандалов. В качестве обоснования для своего призыва совет Западного Голливуда назвал "вызывающие тревогу обращение с женщинами и другие действия" Трампа.

Призыв муниципалитета обращен к Торговой палате Голливуда, в ведении которой находится Аллея славы. Совет не может принимать решение о том, какие звезды добавлять, а какие убирать. Председатель Торговой палаты Голливуда Лерон Габлер заявил, что звезда Трампа не будет убрана, поскольку она является частью исторического облика Аллеи славы.

В последнее время вандалы уже дважды уничтожали звезду Трампа в знак недовольства его действиями. В октябре 2016 года это сделал некий Джеймс Отис, который разбил звезду кувалдой. В июле этого года то же самое сделал житель Калифорнии Остин Клэй.

Трамп удостоился звезды на Аллее славы Голливуда в 2007 году за популярное реалити-шоу "Ученик" на канале телекомпании NBC. В этой программе участники боролись за право работать в одной из компаний Трампа.

В апреле 2016 года около 19 тыс. человек поддержали петицию к властям Лос-Анджелеса с требованием лишить Трампа именной звезды за оскорбительные высказывания в ходе избирательной кампании, в том числе и в адрес мексиканцев (на долю латиноамериканцев приходится 37,6% населения штата Калифорния - прим. ТАСС).

Однако голливудская Торговая палата дала понять, что не намерена выполнять требования авторов петиции.

Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса. Идея ее создания зародилась в 1953 году, а первая звезда была вмонтирована в тротуар 15 августа 1958 года. Ее обладателем стал актер Престон Фостер. Официальная церемония открытия Аллеи состоялась 23 ноября 1960 года.