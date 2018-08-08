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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия является угрозой для континентальной Европы, Англии и многих других стран, передает ТАСС.

По его словам, в 2015 году Россию называли "нарождающейся угрозой", но с тех пор опыт "ясно показывает, что речь идет об угрозе не только Великобритании, не только континентальной Европе, но и многим [другим] странам", — заявил Уильямсон во время семинара в Атлантическом совете, который прошел в Вашингтоне.

Уильямсон поставил Россию в один ряд с Ираном и Северной Кореей, сказав, что "использование тайных операций и методов кибервойны, политических диверсий и демонстрации военной силы" — это только части более широкой модели злонамеренного поведения.

Министр обороны косвенно обвинил Россию в применении химического оружия на территории Англии, сказал о "первом использовании химических вооружений в Европе со времен Второй мировой войны".

Ранее британские власти сообщали, что установили подозреваемых в совершении атаки на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Весной 2018 года Скрипалей нашли без сознания в английском городке Солсбери. Британские власти заявили, что они были отравлены химическим веществом "Новичок", которое разрабатывалось в СССР. В конце июля стало известно, что двое британцев 44-х и 45-и лет поступили в больницу в отравлением тем же веществом.

Фото из Flickr/hilaryjoyh