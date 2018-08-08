Американский журналист возмутилась футболкой в российском телеэфире (4)

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В мире | 8 августа 2018 года, 11:14

Американский журналист Джулия Дэвис возмутилась появлением в эфире российского телевидения футболки с провокационной надписью. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Эти футболки сейчас продают в Соединенных Штатах и пользуются популярностью в республиканском лагере. На ней говорится: "Я лучше буду русским, чем демократом". Заметьте, как со временем меняются тренды", — говорится в сообщении.

Журналист также опубликовала фотографию из эфира телеканала "Россия 1", в одной из передач которого ведущий действительно показал такую футболку.

В комментариях под постом Дэвис пользователи рассказали, что футболки с такой надписью стали популярными после того, как ее надели два представителя Республиканской партии на митингах в поддержку президента страны Дональда Трампа.

В августе из-за недовольства журналистов из музея новостей США изъяли из продажи футболки с надписью "Лживые новости" (в оригинале — Fake News). Руководство музея было вынуждено принести извинения общественности. Поводом для создания ироничных футболок стал открытый конфликт между Трампом и ведущими американскими СМИ, которых он обвиняет в фальшивых новостях.

Фото из Twitter/jpelzer

Источник: Iz.ru

Комментарии 4
yes53 минуты назад
паранойя, скоро такие журналюги будут выходить из окон с криком - русские идут, пхахаха
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Факт48 минут назад
Это как сказать например "Незваный гость, хуже татарина", понятное дело, что любой татарин будет этим оскорблен..., но как мы знаем, россияне любят, когда ими пугают, и их боятся, ведь гордиться ведь больше нечем, может это им и нравится.
8
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ёклмн3 минуты назад
Тебе хоть полегчало?:))) Давай ещё ,"умненький и всезнающий"...,работай,работай,зарабатывай "денежку":)))
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