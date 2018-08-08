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Американский журналист Джулия Дэвис возмутилась появлением в эфире российского телевидения футболки с провокационной надписью. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Эти футболки сейчас продают в Соединенных Штатах и пользуются популярностью в республиканском лагере. На ней говорится: "Я лучше буду русским, чем демократом". Заметьте, как со временем меняются тренды", — говорится в сообщении.

#Russia's state TV host says:

"Look, these T-shirts are now being sold in the United States and are in high demand in the Republican camp. It says, "I'd rather be a Russian than a Democrat." Note how the trends change with the times." ©️ pic.twitter.com/vxOwwNAJmG — Julia Davis (@JuliaDavisNews) 6 августа 2018 г.

Журналист также опубликовала фотографию из эфира телеканала "Россия 1", в одной из передач которого ведущий действительно показал такую футболку.

В комментариях под постом Дэвис пользователи рассказали, что футболки с такой надписью стали популярными после того, как ее надели два представителя Республиканской партии на митингах в поддержку президента страны Дональда Трампа.

В августе из-за недовольства журналистов из музея новостей США изъяли из продажи футболки с надписью "Лживые новости" (в оригинале — Fake News). Руководство музея было вынуждено принести извинения общественности. Поводом для создания ироничных футболок стал открытый конфликт между Трампом и ведущими американскими СМИ, которых он обвиняет в фальшивых новостях.

Фото из Twitter/jpelzer

Источник: Iz.ru