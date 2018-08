В мире |

Американский журналист Джулия Дэвис возмутилась появлением в эфире российского телевидения футболки с провокационной надписью. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Эти футболки сейчас продают в Соединенных Штатах и пользуются популярностью в республиканском лагере. На ней говорится: "Я лучше буду русским, чем демократом". Заметьте, как со временем меняются тренды", — говорится в сообщении.

#Russia's state TV host says:

"Look, these T-shirts are now being sold in the United States and are in high demand in the Republican camp. It says, "I'd rather be a Russian than a Democrat." Note how the trends change with the times." ©️ pic.twitter.com/vxOwwNAJmG