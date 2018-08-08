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Профилактическую реставрацию одного из главных символов Санкт-Петербурга - фигуры Ангела на Александровской колонне, расположенной на Дворцовой площади, провели во вторник впервые за 17 лет в честь Дня реставратора, передает корреспондент ТАСС.

"В последний раз обследование фигуры Ангела проводилось в 2001 году с помощью современных на тот момент технических средств. С помощью эндоскопа была обследована фигура изнутри. [Обследование показало, что] Ангел и колонна простоят еще 400-500 лет и даже выдержат шестибалльное землетрясение. Тем не менее, уход скульптуре требуется", - рассказал председатель городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров.

Перед реставрацией специалисты запустили квадрокоптер, с помощью которого смогли осмотреть внешнее состояние четырехметровой фигуры.

"Ангел находится в прекрасном состоянии, но помыть его требуется, потому что голуби не щадят никого", - пояснил Макаров. По его словам, помывка производится по методике, разработанной Музеем городской скульптуры, с использованием раствора на основе детского мыла.

"С 2003 года на Ангела никто не поднимался - с момента окончания комплексных реставрационных работ. Для нас очень важно сегодня провести не только текущий уход, но и обследование ангела, взять при необходимости пробы, промыть поверхность <...>, удалить сажистые загрязнения и покрыть памятник воском", - рассказала журналистам советник руководителя департамента культурного наследия города Москвы, художник-реставратор Юлия Логинова, также принимавшая участие в мероприятии.

По завершении профилактических реставрационных работ специалисты тщательно оценят состояние памятника и совместно с Государственным Эрмитажем, экспонатом которого является колонна, определят сроки последующих процедур по уходу. До настоящего момента колонна капитально реставрировалась четыре раза - в 1862, 1912, 1963 и 2001-2003 годах.

Александровскую колонну открыли 30 августа (11 сентября по старому стилю) 1834 года. Это один из крупнейших в мире монументов такого рода, воздвигнутый как памятник победе русского оружия над Наполеоном. Свое имя она получила в честь императора Александра I, возглавлявшего армию в Заграничном походе 1813-1814 годов.

Монумент посвящен и небесному покровителю Санкт-Петербурга - князю Александру Невскому, поэтому и установка колонны на пьедестал в 1832 году, и ее открытие в 1834-м проходили 11 сентября (30 августа по старому стилю), в день перенесения в Петербург мощей святого благоверного Александра Невского.

Общая высота памятника - около 47 м, вес - 700 тонн. Автором фигуры Ангела является скульптор Борис Орловский. Как ранее подчеркнул генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, с 2012 года Александровская колонна является экспонатом "номер 1" эрмитажного Музея гвардии.

В годы блокады Ленинграда колонна закрывали на две трети высоты, на памятнике сохранились следы попадания осколков.

Фото из Flickr/Dennis Jarvis