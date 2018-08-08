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На встрече "с глазу на глаз" в Хельсинки президент РФ Владимир Путин передал своему американскому коллеге Дональду Трампу записку с предложениями в области стратегической безопасности, пишет газета Politico со ссылкой на этот документ.

Он якобы называется "Диалогом по проблеме контроля над вооружениями". Его утечка в СМИ, как утверждает американское издание, произошла от российских официальных лиц, занимавшихся организацией встречи.

В записке говорится о готовности Москвы к нормализации отношений двух стран в сфере контроля над вооружениями — например, к продлению ограничивающего размер ядерных арсеналов договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) на пять лет.

Этот договор был подписан в 2010 году тогдашними президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он рассчитан на 10-летний срок с возможностью продления на пять лет по взаимной договоренности сторон.

Еще одно предложение, якобы сформулированное в записке, — заключение нового договора об ограничении размещения оружия в космосе.

Кроме того, там идет речь о создании механизма консультаций, предполагающих переговоры между российскими и американскими министрами обороны и иностранных дел в формате "2+2".

Также в записке Путина якобы предлагалось начать экспертные консультации с целью выявить "дестабилизирующие виды оружия" и организовать их учет в "механизме контроля над вооружениями".

Официальных подтверждений подлинности записки не поступало. Напротив, представитель Совета нацбезопасности США Гаррет Маркиз заявил, что Путин и Трамп во время встречи в Хельсинки не обменивались никакими предложениями в письменном виде.

Однако записку "с рядом конкретных предложений" упоминал по итогам поездки в Финляндию президент РФ Владимир Путин, сообщив, что она была "передана американским коллегам" с целью "отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения".