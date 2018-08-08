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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет затянуть график переговоров с Европейским союзом (ЕС) по Brexit, сообщил источник агентства Bloomberg.

По словам осведомленного источника, в то время как должностные лица ЕС демонстрируют желание достигнуть решающего момента в переговорах по Brexit в сентябре, Великобритания стремится к более позднему сроку.

Команда британского премьер-министра полагает, что к концу ноября ЕС будет настолько озабочен будущим поведением президента США Дональда Трампа и его возможным срывом саммита "большой двадцатки", что они захотят побыстрее завершить сделку по Brexit, полагает источник.

При этом Мэй предполагает заручиться поддержкой канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые выступят единым фронтом вместе с ней на форуме G20 в ноябре, предполагает источник.

Такой план Великобритании расходится с планами Европы, отмечает агентство. Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта, и обе стороны заявили, что стремятся завершить сделку в октябре. Тем не менее, обе стороны должны оставить достаточно времени для того, чтобы Великобритания и Европейский парламент обсудили и оценили окончательные условия выхода Великобритании из ЕС.

Ранее источники в британском правительстве рассказали, что Тереза Мэй уверена в успехе достижения сделки по Brexit с Европейским союзом.

Фото из Flickr/Dirk A.