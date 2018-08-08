В мире |

Гендиректор компании Tesla Илон Маск заявил о намерении выкупить все ее акции для вывода с биржи. "Финансирование обеспечено", — написал он на своей странице в Twitter, уточнив, что заручился также поддержкой инвесторов, и теперь дело остается только за решением собрания акционеров.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7 августа 2018 г.

Маск уточнил, что готов выкупить акции Tesla по 420 долларов за штуку. В таком случае сумма сделки с учетом нынешней капитализации компании может достичь 72 млрд долларов, подсчитало Associated Press. Деловой портал Axios оценивает ее даже выше — в 85 млрд долларов.

Однако Маску уже принадлежит 22% акций Tesla, так что платить ему придется меньше. Он заявил, что акционерам придется либо продать свои акции, либо сохранить свою долю через организацию специального фонда, и выразил надежду на предпочтение второго варианта.

Из-за твитов бизнесмена биржа Nasdaq приостановила торговлю акциями Tesla и возобновила ее лишь после того, как он опубликовал пояснения. На момент закрытия бирж акции компании подорожали на 11% — до 379,57 доллара за штуку.

"Как публичная компания, мы подвержены диким колебаниям в цене акций, что может серьезно отвлечь всех работников Tesla, все из которых являются акционерами", — пояснил Маск в сообщении уже на сайте компании. По его словам, такая ситуация подталкивает Tesla к квартальному циклу заработков, из-за чего многие решения принимаются без расчета на долгосрочную перспективу.

Некоторые участники рынка между тем предположили, что твиты и заявления Маска являются всего лишь шуткой, как первоапрельское сообщение о банкротстве Tesla. Они обратили внимание на цену акции, которую он назвал, — 420 долларов (четыре-двадцать в североамериканской наркосубкультуре означает время употребления марихуаны).

Фото из Flickr/Theron LaBounty