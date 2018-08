В мире |

Гендиректор компании Tesla Илон Маск заявил о намерении выкупить все ее акции для вывода с биржи. "Финансирование обеспечено", — написал он на своей странице в Twitter, уточнив, что заручился также поддержкой инвесторов, и теперь дело остается только за решением собрания акционеров.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.