США опубликовали список облагаемых пошлиной товаров из Китая
В списке из 279 позиций (прежде предполагалось 284) попали двигатели для тракторов, детали для железных дорог, трамваев и поездов, алюминиевые кабели и другие товары. Ожидается, что общий объем китайского импорта, который с 23 августа попадет под действие американских пошлин по ставке 25%, составит 16 млрд долларов в год.
Первоначальный план президента США Дональда Трампа предполагал обложение китайского импорта пошлинами по ставке 10%, однако в Белом доме сочли изначальный план недостаточным. Трамп заявлял, что готов ввести пошлины на все китайские товары, ввозимые в страну.
Фото из Flickr/artemy ivanyushin
Источник: ПОЛИТ.РУ