Власти США опубликовали список товаров из Китая, которые будут облагаться пошлинами в 25%, документ размещен на сайте торгового представителя Соединенных Штатов Роберта Лайтхайзера.

В списке из 279 позиций (прежде предполагалось 284) попали двигатели для тракторов, детали для железных дорог, трамваев и поездов, алюминиевые кабели и другие товары. Ожидается, что общий объем китайского импорта, который с 23 августа попадет под действие американских пошлин по ставке 25%, составит 16 млрд долларов в год.

Первоначальный план президента США Дональда Трампа предполагал обложение китайского импорта пошлинами по ставке 10%, однако в Белом доме сочли изначальный план недостаточным. Трамп заявлял, что готов ввести пошлины на все китайские товары, ввозимые в страну.

Фото из Flickr/artemy ivanyushin