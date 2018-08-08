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Президент Эквадора Ленин Морено в интервью телеканалу NTN24 рассказал о переговорах с адвокатами основателя сайта разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа о его выходе из эквадорского посольства в Лондоне.

Морено сообщил: "Мы связались с его юридическими представителями, чтобы прийти к соглашению, которое обеспечило бы сохранение жизни Ассанжа и соблюдение международных норм. Если мы достигнем соглашения, мы попросим господина Ассанжа покинуть посольство и предстать перед соответствующим судом".

Ранее Морено объявил, что Ассанжу придется покинуть посольство Эквадора в Лондоне, где тот укрывается с 2012 года, опасаясь экстрадиции в США. По информации осведомленных источников, Ассанж готов покинуть территорию посольства из-за проблем со здоровьем.

Напомним, основатель Wikileaks попросил политического убежища в посольстве Эквадора в 2012 году, где и проживает последние шесть лет.

Фото из Flickr/Tore