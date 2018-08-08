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Пилоты ирландской авиакомпании Ryanair объявили о проведении новой забастовки в Швеции. Она пройдет 10 августа. 22 рейса, запланированные на этот день, уже отменены. Об этом 8 августа сообщило шведское радио Sveriges Radio AB.

Ryanair вернет деньги пассажирам за купленные билеты либо клиенты компании смогут перебронировать их на другой день.

Шведские пилоты авиаперевозчика борются за право на договорную пенсию, компенсацию по болезни и установление графика рабочего времени. Переговоры между ассоциацией пилотов страны (SPF) и работодателем не ведутся.

"К сожалению, посредник не смог начать работу просто потому, что Ryanair отказывается продолжать встречаться с выбранными нами представителями SPF", — сказал глава профсоюза Мартин Линдгрен, которого цитирует ТАСС.

В июле сотрудники ирландской компании объявили о намерении провести забастовки в Бельгии, Испании, Португалии и Италии. Из-за этого Ryanair, которая переживает финансовые трудности, отменила около 600 рейсов и вернула билеты более чем 60 тыс. пассажиров.

Руководство компании пригрозило сотрудникам кардинальными мерами в случае продолжения забастовок. Авиаперевозчик уже пошел профсоюзам на ряд уступок, но персонал продолжает требовать повышения зарплат и улучшения условий труда.

Фото из Flickr/RETRO 11

Источник: Iz.ru