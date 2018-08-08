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Японское метеорологическое агентство в среду, 8 августа, рекомендовало эвакуироваться 89 тысячам жителей города Мобара в префектуре Тиба из-за приближения тайфуна "Шаньшань". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте города Мобара.

По имеющимся данным, рекомендацию об эвакуации получили 89963 жителей Мобары из 40349 домов. Муниципальные власти также сообщили об открытии 33 эвакуационных центров для временного размещения жителей из районов, охваченных тайфуном.

Также в пресс-службе отметили, что уровень воды в реке Итиномия из-за дождей повысился, из-за чего возникла угроза наводнений.

Ранее сообщалось, что число жертв наводнения в Японии возросло до 216. Позднее Японию охватила аномальная жара, из-за которой за две недели погибли более 60 человек.