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Руководство компании Apple заверило американских конгрессменов, что iPhone не записывают голос пользователей без их ведома. Аналогичную гарантию корпорация дала относительно работы сторонних приложений, установленных на iPhone, передает агентство Reuters.

Соответствующее письмо было направлено Apple в Конгресс США в ответ на запрос, поступивший в компанию из комитета по энергетике и торговле Палаты представителей. Они потребовали прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что iPhone якобы ведут запись речи пользователей без их согласия и ведома — посредством голосового помощника Siri.

Теоретически сеанс "общения" с Siri начинается со стартовой фразы пользователя: "Привет, Siri". Но некоторые эксперты считают, что смартфоны Apple записывают все другие слова, которые произносятся в непосредственной близости от микрофона.

Apple утверждает, что Siri не ведет запись до того, как пользователь начнет сеанс голосовым сигналом, и не передает полученные от него команды и вопросы "какой-либо третьей стороне". В компании также напомнили, что для применения Siri владелец iPhone предварительно должен дать согласие на предоставление доступа к микрофону.

Аналогичный запрос конгрессмены отправили и в Google — по поводу работы мобильной операционной системы Android. Какой ответ был получен оттуда, не сообщается. Однако известно, что компания сотрудничает с Конгрессом США по вопросу соблюдения прав пользователей.

Фото из Flickr/Mark Mathosian