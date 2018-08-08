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Попадание на российскую территорию ракеты, которую по ошибке запустил испанский истребитель в Эстонии, стало бы опасным инцидентом, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Между тем другой эксперт, летчик-испытатель Магомед Толбоев полагает, что оснований драматизировать ситуацию нет.

"Если бы эта ракета упала на территории Российской Федерации, это был бы серьезный инцидент", - сказал Мураховский "Интерфаксу" в среду.

Как известно, в Литве и Эстонии базируются истребители НАТО, которые участвуют в миссии патрулирования воздушного пространства стран Балтии.

"Они там летают уже несколько лет. И вроде бы силы небольшие. Ладно бы они летали просто так. Но они летают с боевыми ракетами на борту. Это всегда представляет опасность", - сказал Мураховский.

По его словам, вероятнее всего, испанский истребитель произвел запуск ракеты из-за ошибки пилота.

"Скорее всего, это человеческий фактор. Не думаю, что это было сделано преднамеренно. Видимо, летчик перепутал какие-то алгоритмы действий. Летчик произвел неправильные действия, после которых произошел пуск ракеты, ее сход с авиационной пусковой установки без захвата цели", - полагает собеседник агентства.

"Чтобы ракета "воздух-воздух" сработала штатно, должен произойти захват цели бортовой радиолокационной станцией истребителя. Летчик должен выбрать цель, потом эти данные автоматически вводятся на борт ракеты и только после этого можно произвести штатный пуск", - пояснил Мураховский.

"Ракета ушла как неуправляемая. В этом случае должен был сработать самоликвидатор. Сработал он или нет, где она упала - это неизвестно. Если сработал самоликвидатор, боевая часть подрывается, от ракеты мало что остаётся, вряд ли ее найдут", - отметил он.

Между тем другой эксперт, известный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев сказал "Интерфаксу" в среду, что речь идет о рядовом инциденте, последствия которого преувеличивать не стоит.

"Я бы не драматизировал ситуацию. Если бы не дай бог, случайно попали бы в какую-то ферму, убили бы корову", - сказал Толбоев.

"Бывает. Ничего страшного в этом нет. Все армии этим страдают", - добавил эксперт.