Инцидент с ракетой: МИД России назвал блок НАТО бесполезной организацией (9)
В Twitter МИД России прокомментировали инцидент со случайным пуском ракеты с истребителя НАТО над Эстонией.
"Мы же говорили, что военный блок НАТО — бесполезный", — говорится в посте.
Мы же говорили, что военный блок #НАТО - бесполезный. #МИДзнал pic.twitter.com/OkOzGwI37X— МИД России (@MID_RF) August 8, 2018
Во вторник испанский истребитель Eurofighter Typhoon, входящий в состав миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии, по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM над южной частью Эстонии. По предварительной информации, она упала в безлюдном районе природного заповедника Эндла.
Так как у стран Балтии нет самолетов, пригодных для воздушного патрулирования, охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются на литовском аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Там дислоцированы истребители Eurofighter Typhoon ВВС Испании и F-16 ВВС Португалии.
Теперь следствие должно прояснить, почему данный инцидент произошел, а специалисты различного профиля дадут рекомендации, как избежать подобных происшествий в дальнейшем.
Начальник главного штаба Сил обороны, генерал-майор Мартин Херем отметил, что происшествие само по себе исключительное, в то же время проведение тренировочных полетов самолетов ПВО НАТО необходимо, кроме того, эти самолеты должны и в этих полетах иметь вооружение, поскольку в противном случае в их полетах нет смысла.
Фото: Postimees