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В Twitter МИД России прокомментировали инцидент со случайным пуском ракеты с истребителя НАТО над Эстонией.

"Мы же говорили, что военный блок НАТО — бесполезный", — говорится в посте.

Во вторник испанский истребитель Eurofighter Typhoon, входящий в состав миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии, по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM над южной частью Эстонии. По предварительной информации, она упала в безлюдном районе природного заповедника Эндла.

Так как у стран Балтии нет самолетов, пригодных для воздушного патрулирования, охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются на литовском аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Там дислоцированы истребители Eurofighter Typhoon ВВС Испании и F-16 ВВС Португалии.

Теперь следствие должно прояснить, почему данный инцидент произошел, а специалисты различного профиля дадут рекомендации, как избежать подобных происшествий в дальнейшем.

Начальник главного штаба Сил обороны, генерал-майор Мартин Херем отметил, что происшествие само по себе исключительное, в то же время проведение тренировочных полетов самолетов ПВО НАТО необходимо, кроме того, эти самолеты должны и в этих полетах иметь вооружение, поскольку в противном случае в их полетах нет смысла.

Фото: Postimees