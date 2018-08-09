В мире |

В среду, 8 августа, канцелярия президента Сирии сообщила, что у супруги Башара Асада, Асмы, обнаружен рак груди на начальной стадии. Это сообщение было опубликовано на официальной странице пресс-службы президента Сирии в твиттере.

بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا..



من القلب .. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. pic.twitter.com/W3vi9h1GUt — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) August 8, 2018

«Асма Асад начала лечение злокачественной опухоли молочной железы, обнаруженной у нее ранее», — гласит сообщение.

Лечение проходит в военной больнице в Дамаске, столице Сирии.

Агентство Associated Press отмечает, что подобные публичные объявления не характерны для арабского мира, где тема рака считается «табуированной».

Рак молочной железы — наиболее частая форма рака у женщин, он поражает почти каждую десятую в возрасте 13-90 лет. Это также второе по частоте после рака легких онкологическое заболевание в популяции в целом. По числу смертей от рака у женщин эта разновидность занимает второе место.