В Сети активно обсуждают реверансы премьер-министра Великобритании. На это раз Терезу Мэй обсуждают из-за приветствия принца Уильяма на церемонии празднования столетия битвы под Амьеном во время Первой мировой войны.

Пользователь Twitter Mutaz Elnour восхитился атлетическими способностями главы правительства, отметив, что в свои 41 год он не решился бы на подобные упражнения.

I’m beginning to admire Theresa May’s athleticism. I’m 41 years younger and wouldn’t dare pull off a stretch like this. pic.twitter.com/gzMTUV3goY — Mutaz Elnour (@MutazElnour) 8 августа 2018 г.

Toxic Shop Syndrome отметил реакцию Принца Уильяма, пытавшегося не рассмеяться над реверансом Мэй.

Prince William tries not to laugh at Theresa May's curtsey. pic.twitter.com/sFl2QzWVrD — Toxic Shop Syndrome (@Toxic_Shop) 8 августа 2018 г.

​Пользователь I'm Alright Jack — It's Every Man For Himself предположил, что в скором времени Тереза Мэй станет поклоняться и молиться представителям королевской семьи.

Has anyone noticed each Theresa May curtsys to royalty ie Prince William she gets lower and lower - Pretty soon she will be worshiping and praying - Just saying; it could happened ; ) RT pic.twitter.com/YbP80Kvyss — I'm Alright Jack - It's Every Man For Himself (@IamalrightJack) 8 августа 2018 г.

Adolf Rees-Mogg не исключил, что у главы правительства, когда она встречает принца Уильяма, "пропадает" позвоночник.

Spineless PM Theresa May demonstrates her acute lack of backbone as she crumbles when meeting Prince William. pic.twitter.com/7tTyeWKg0T — Adolf Rees-Mogg (@Adolf_Rees_Mogg) 8 августа 2018 г.

Газета The Independent обратила внимание на недавний визит главы правительства в новый реабилитационный центр в Ноттингемшире, который также посетил принц Уильям. Мэй поприветствовала члена королевской семьи "настолько низким реверансом, что это было как-то странно", писало издание.

