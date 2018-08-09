В Бразилии вырастили гигантскую картошку-"стопу"
В мире | 9 августа 2018 года, 09:18
Фермеры из бразильского муниципалитета Мелейру вырастили огромную картофелину в форме человеческой стопы, сообщает канал Globo.
Они посадили клубень на заднем дворе своего дома. В конце июля выкапывали картофель из земли и нашли необычный плод в форме стопы с шестью пальцами и весом около восьми килограммов.
"Мы никогда не видели ничего подобного. Пока думаем, что делать с этой картошкой. Возможно, выставим где-нибудь, если кто-то хочет её увидеть", — рассказала журналистам хозяйка фермы.
Источник: life.ru
Фото: Twitter/Portal T5