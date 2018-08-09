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Совет управляющих Американской академии киноискусств одобрил несколько существенных изменений к нынешнему формату присуждения премии "Оскар", которые направлены на популяризацию церемонии награждения.

Дело в том, что юбилейную 90-ю церемонии вручения премии "Оскар" в марте 2018 года смотрело рекордно низкое за всю историю кинопремии количество зрителей - только 26,5 миллионов человек (в 2017-м было 34,3 млн, в 2008 - 32 млн, а рекорд был в 2000-м - 46,5 млн зрителей).

В надежде на сохранение количества зрителей при трансляциях в прямом эфире академики ввели новую, 25-ю основную номинацию, которая впервые будет присуждена во время 91-й ежегодной церемонии вручения золотых статуэток. Эта новая номинация называется "Лучший популярный фильм". Критерии отбора картин по ней и другие детали будут объявлены позднее.

Некоторые эксперты уже отмечают, что добавление такой категории снижает престиж "Оскара", приближая его к церемонии вручения премий People's Choice Awards или MTV Movie & TV Awards.

И это не единственное изменение, касающееся "Оскара", сообщает The Hollywood Reporter.

Так как большинство опрошенных зрителей считает, что церемонии "Оскар" стали слишком длинными и скучными, отныне трансляции в прямом эфире будут сокращены - вручения наименее популярных номинаций транслироваться не будут, ради уменьшения эфирного времени. Прямой эфир будет длиться не более 3 часов.

Источник: newsru.com

Фото: Flickr