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В лесу Ярвамаа в районе Йыэкюла, где упала ракета, ошибочно выпущенная истребителем ВВС Испании, произошел пожар, сообщил представитель Сил обороны страны Айво Вахеметс, передает Postimees.

"В зоне поисков пожар, сейчас его тушением занимаются. После того, как пожар будет потушен, эксперты смогут приступить к поискам вещественных доказательств, чтобы установить место приземления ракеты", — сказал Вахеметс.

По его словам, доступ к месту падения ракеты был временно ограничен для того, чтобы не подвергать опасности посторонних людей.

Во вторник в 15.44 в Эстонии испанский истребитель случайно выпустил ракету класса "воздух-воздух", которая пролетела 80 км через три уезда и затем упала в безлюдном месте в лесу Ярвамаа в районе Йыэкюла неподалеку от природного заповедника Эндла.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic высказала претензии в том, что информация о чрезвычайной ситуации была получена от эстонской стороны слишком поздно.

Пассажирский самолет airBaltic, который находился на пути в Таллин, вылетел из международного аэропорта "Рига" в 15.30. 14 минут спустя над Южной Эстонией испанский истребитель Eurofighter случайно выстрелил ракетой, борт airBaltic продолжал рейс в столицу Эстонии, где успешно приземлился. Об инциденте с ракетой авиакомпания airBaltic узнала намного позднее, так как Служба авиасообщения Эстонии о случайном пуске ракеты информировала письмом по электронной почте, которое было отослано в 18:03.

Фото из Flickr/piyushupadhyay