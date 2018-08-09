В мире |

Германия достигла соглашения с Испанией по вопросу возврата беженцев, пишет The New York Times со ссылкой на заявление министерства внутренних дел ФРГ.

Новые правила, которые вступают в силу 11 августа, стали следствием давних споров немецких властей по вопросу миграции и пограничного контроля, которые угрожали свернуть правительство канцлера Германии Ангелы Меркель. Как отмечает газета, новое соглашение позволяет Германии возвращать обратно прибывающих в страну беженцев по все более важному миграционному маршруту через Испанию.

Начиная с субботы, любой въезжающий в Германию, который уже зарегистрировался в качестве беженца в Испании, может быть отправлен обратно в течение 48 часов, сказали в министерстве внутренних дел Германии.

Как отмечает американская газета, новое решение немецкого правительства говорит об изменении миграционной политики с 2015 года, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала более миллиона приехавших в страну беженцев.

По данным Международной организации по миграции, за первые восемь месяцев текущего года в Испанию прибыли более 26,5 тыс. лиц, претендующих на получение убежища — больше, чем за весь 2017 год.

NYT добавляет, что Меркель заручилась устной поддержкой Испании, Греции и Италии перед заключением подобной сделки во время саммита НАТО в Брюсселе в июне. Эту случилось сразу после того, как министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер угрожал установить жесткую границу между Германией и Австрией, чтобы ограничить поток мигрантов.

Как отметил немецкий депутат Матиас Мидделберг, соглашение с Мадридом может стать основой для заключения подобных договоренностей с Афинами и Римом, с которым в настоящее время продолжаются переговоры.

В соответствии с нынешней миграционной практикой страна Европейского Союза, в которую мигранты прибывают впервые, несет ответственность за их регистрацию и определение статуса беженца. NYT добавляет, что некоторые страны, расположенные по периметру континента, жалуются, что они несут непропорционально тяжелое бремя.

В июне на саммите НАТО европейские лидеры согласовали ряд предложений по решению проблемы миграции, включая создание центров в Европе и Северной Африке, где недавно прибывших мигрантов будут проверять и распределять между государствами. До сих пор ни одна страна, за пределами североатлантического блока, не стремилась разрешить создание таких центров на своей территории.

Тем не менее, Германия в надежде справиться с беженцами открыла свои первые центры для мигрантов на прошлой неделе в Баварии, заключает NYT.

Фото из Flickr/Hatici Sosyal