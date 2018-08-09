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В социальной сети было зарегистрировано более 300 миллионов новых аккаунтов за последние 12 месяцев.

Instagram лидирует по количеству новых пользователей за последние 12 месяцев среди мессенджеров и соцсетей. Об этом сообщает Business Insider.

На втором месте идёт соцсеть Facebook (228 миллионов новых аккаунтов), замыкает тройку мессенджер WhatsApp (200 миллионов новых профилей).

Таким образом, тройку самых популярных социальных ресурсов составляют ресурсы, принадлежащие Facebook. Четвёртое место занимает Snapchat (15 миллионов новых аккаунтов), на пятом месте идет twitter (девять миллионов новых страниц).

Ранее стало известно, что Instagram входит в число самых часто скачиваемых приложений в App Store в период с 2010 по 2018 годы.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com