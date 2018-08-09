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Онлайн-сервис OneTwoTrip выяснил, где российские путешественники чаще всего бронируют автомобили этим летом и сколько это стоит. По итогам июня — августа 2018 года по числу арендованных машин лидируют Испания, Италия и Греция.

Оказалось, что на эти три страны приходится около 48% общего количества бронирований. При этом, по данным экспертов сервиса, цена автопроката в них не самая дешёвая. Так, аренда машины в Испании в среднем обойдётся в 23 евро в сутки, в Италии — 30 евро, а в Греции — 27 евро.

В Таиланде, на Кипре и в Турции авто можно арендовать всего за 16 евро, что сравнимо со стоимостью обеда в ресторане, — говорится в сообщении.

Дороже всего оказалась аренда автомобилей в Великобритании — за сутки англичане берут более 40 евро.

Источник: life.ru