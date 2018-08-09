В Йемене состоялась публичная казнь педофилов (6)

фото

В мире | 9 августа 2018 года, 16:01

В столице Йемена на глазах у толпы казнили троих педофилов, которые изнасиловали и убили десятилетнего мальчика. После публичного расстрела тела преступников подвесили на подъёмном кране. Об этом пишет The Sun.

Казнь произошла на центральной площади в Сане. Приговорённых к смерти педофилов одели в синие робы и заставили лечь лицом на землю. После этого йеменские офицеры выпустили по пять пуль в область сердца каждого из них.

Окровавленные тела казнённых были подвешены к стреле подъёмного крана и выставлены на обозрение толпы.

Фото: The Sun

Источник: L!FE.ru
Комментарии 6
И 34 минуты назад
Это правильно!
Ответить
Дмитряй29 минут назад
В таком деле, главное-чтоб вина доказана была
Ответить
Одобрямс31 минуту назад
Дело хорошее, нужное.
Ответить