В Йемене состоялась публичная казнь педофилов (6)
В мире | 9 августа 2018 года, 16:01
В столице Йемена на глазах у толпы казнили троих педофилов, которые изнасиловали и убили десятилетнего мальчика. После публичного расстрела тела преступников подвесили на подъёмном кране. Об этом пишет The Sun.
Казнь произошла на центральной площади в Сане. Приговорённых к смерти педофилов одели в синие робы и заставили лечь лицом на землю. После этого йеменские офицеры выпустили по пять пуль в область сердца каждого из них.
Окровавленные тела казнённых были подвешены к стреле подъёмного крана и выставлены на обозрение толпы.
Фото: The Sun
Источник: L!FE.ru
Это правильно!
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В таком деле, главное-чтоб вина доказана была
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Дело хорошее, нужное.
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