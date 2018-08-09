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Популярный певец обратился в полицию, где начали расследование. Правоохранителям предстоит выяснить, как сотрудники отеля могли поверить злоумышленнику.

У исполнителя хита Despacito Дэдди Янки украли ювелирные драгоценности на сумму два миллиона долларов. Об этом сообщает издание Las Provincias.

По данным СМИ, вор проник в номер певца в отеле в испанской Валенсии, выдав себя за самого артиста. Он попросил работников гостиницы разблокировать сейф и забрал оттуда драгоценности, а также 2,5 тысячи долларов.

Янки обратился в полицию, где начали расследование инцидента.

Видео на композицию пуэрториканцев Луиса Фонси и Дэдди Янки в августе 2017 года стало самым популярным в истории YouTube. Тогда клип набрал около трёх миллиардов просмотров, а на днях сам же побил свой рекорд.

Фото © Instagram/daddyyankee