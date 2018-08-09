Россия займется проработкой ответных мер на новые американские санкции. Об этом в четверг, 9 августа, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор [с Россией] с позиции силы и ультиматумов бесполезен и бесперспективен», — пояснила дипломат.

Захарова отметила, что в Москве считают надуманным предлог, под которым США намерены ввести новые санкции против России в связи с инцидентом в Солсбери, передает РИА Новости.

Отвечая на обвинения в адрес России в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что «Россия полностью ликвидировала свои запасы химического оружия в отличие от США».

Вечером 8 августа представитель Госдепа Хизер Науэрт сообщила о вводе новых санкций против России, обвинив Москву в «использовании биологического или химического оружия в нарушение международного права или против собственных граждан».

Первый блок, который вводится с 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций вводится с отсрочкой на три месяца и предполагает понижение уровня дипломатических отношений, отзыв разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США, а также почти полное прекращение товарооборота между странами.

Валютные биржи оперативно отреагировали на заявление Госдепа. Практически сразу после объявления санкций рубль продолжил падать, опустившись до показателей 2016 года.