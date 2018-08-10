В мире |

В результате урагана «Мария» в Пуэрто-Рико в 2017 году погибли больше 1,4 тысячи человек — в 22 раза больше, чем сообщали до этого. Об этом свидетельствуют данные из черновика правительственного отчета, который опубликовали в начале июля. На него обратила внимание газета New York Times (NYT).

Изначально власти страны сообщали о 64 погибших. В Пуэрто-Рико не пересматривали эту цифру, хотя специалисты говорили о большем количестве жертв. Например, в одном из исследований, опубликованном этой весной, говорилось, что в стихийном бедствии могли погибнуть 4,6 тысячи человек.

Новые цифры власти опубликовали в отчете для американского Конгресса, в котором просят $139 млрд на восстановление после урагана.

Чиновники не комментировали эту информацию публично. В отчете говорится, что несмотря на официальные данные, количество смертей от «Марии» оказалось «гораздо выше». Финальную версию документа должны представить позже.

В разговоре с NYT представитель правительственной Администрации по федеральным делам Педро Цераме признал, что опубликованные цифры «выглядят реалистичными». Но, отметил Цераме, власти «не хотят говорить об этом „вслух“ или называть официальными данными». «Официальные подсчеты будут опубликованы, и финальное число может быть близким [к цифре из черновика]», — пояснил пресс-секретарь.

Цераме уточнил, что официальное число жертв не меняли, потому что власти Пуэрто-Рико ждут результатов исследования специалистов Университета Джорджа Вашингтона.

Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико в середине сентября 2017 года. Его называют самым разрушительным в этом регионе и самым смертоносным со времен урагана «Катрина» в 2005 году. Ураган полностью уничтожил электрическую сеть государства (до конца ее не восстановили до сих пор), нанес существенный урон сетям связи и ограничил доступ людей к свежей воде. Общий урон от урагана оценивают почти в $100 млрд.

Источник: rtvi.com