Правительство Эстонии поддержало идею о прекращении перевода часов (5)

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В мире | 10 августа 2018 года, 16:12

Правительство Эстонии поддержало идею о прекращении перехода с летнего на зимнее время и обратно по всему Европейскому союзу, пишет эстонский портал Delfi.ee. В случае отказа от перевода часов будет применяться унифицированный, но основанный на часовых поясах подход.

По словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, аргументы в поддержку перехода на летнее и зимнее время устарели с течением времени и развитием технологий.

"Важнейшими причинами перехода раньше были экономия электроэнергии и безопасность дорожного движения, однако сегодня энергоэффективные решения уменьшили количество энергии, сэкономленной именно за счет перевода часов, а международные исследования не выявили однозначной связи между переводом часов и количеством аварий на дорогах", — пояснила Симсон.

Обратная связь от министерств и заинтересованных групп, поступившая в ведомство, скорее или положительная, или нейтральная.

Возможное негативное влияние перевода часов исследования подтверждают. Ввиду этого сбиваются биоритмы, что влечет за собой проблемы со сном и возможностью сконцентрироваться. Специалисты сферы образования говорят, что перевод часов плохо сказывается на успеваемости учеников.

Комментарии 5
Ъ55 минут назад
Молодцы эстонцы,давно уже ясно что никакой пользы нет от этого перевода стрелок,только вред,начиная от сбоя биоритмов,заканчивая кучей ненужных манипуляций с часами,а ещё это создает проблемы для тех людей кто работает посменно,особенно кто работает сутками,получается не 24 часа смена,а 25 или наоборот 23.
4
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Да59 минут назад
В СССРе тоже все по одной струнке ходили.)))
Эстонцы молодцы. Наши будут ждать громкого , внешнего Одобрямс.
3
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Наверное 47 минут назад
Стоило бы и с НАТО посоветоваться, а , Patriot ?)))))
3
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