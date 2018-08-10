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Самая лучшая новость этой недели пришла из-под Отепя, где испанский истребитель случайно выпустил боевую ракету, так считает журналист Микк Салу, который опубликовал свое мнение в Eesti Ekspress. Порадовала корреспондента и реакция России, пишет rus.delfi.ee.

"Эта новость хорошая, потому что показывает, что патрулирующие эстонское воздушное пространство самолеты действительно находятся в состоянии боеготовности, а не занимаются созданием видимости. Хорошо, что самолеты летают с полным боевым снаряжением, а не с учебными боеприпасами или вовсе без них. Хорошо, что пилоты и самолеты находятся в состоянии готовности и не должны каждый раз, когда надо нажать кнопку, проходить какую-нибудь политическую и ведомственную цепочку команд”", - пишет журналист.

Порадовала представителя СМИ и реакция восточного соседа.

"Для России это плохая новость. Они могут говорить что хотят, но ведь они видят, что в Эстонии летают настоящие боевые самолеты, с настоящими боеприпасами, в настоящей готовности. Все это — только хорошие новости", — пишет Салу.

Журналист полагает, что в панику из-за случайного выпуска ракеты впадать не стоит.

"Не ошибается тот, кто ничего не делает. С техникой — с любой техникой — такое случается. Будет жаль, если из этого инцидента будут сделаны неправильные выводы (к примеру, если будут ужесточены правила нахождения в воздушном пространстве Эстонии, запрещены боеприпасы, установлены какие-нибудь новые правила и ограничения и т. д.)", — пишет Салу.

Напомним, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, действия НАТО в странах Балтии несут риски для безопасности региона, последний инцидент с самолетом в воздушном пространстве Эстонии доказал это.

"Такого развития событий следовало ожидать, ведь по инициативе именно Североатлантического альянса некогда спокойный в военном отношении балтийский регион превращается в зону интенсивной учебно-боевой деятельности, чреватой опасными инцидентами. Хорошо, что обошлось без жертв и на пути ракеты не оказался, например, пассажирский самолет. Произошедшее — еще одна наглядная демонстрация того, что действия НАТО, в том числе в Прибалтике, создают дополнительные риски безопасности и отнюдь ее не укрепляют", — добавила Захарова.

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 во вторник по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которая пролетела 80 километров и предположительно упала в безлюдном болотистом лесном массиве в районе Йыэкюла неподалеку от природного заповедника Эндла.