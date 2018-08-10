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Посторонний подросток проник на территорию школы в городе Манси, штат Индиана, с привязанными к телу ножами. 18-летний Томас Лон Оуэнс III был арестован, сообщает Associated Press.

Как уточняется, Оуэнс не является учеником этой школы. Молодой человек заявил правоохранителям, что пришёл встретиться с другом и не хотел кому-либо навредить. По его словам, он всегда носит с собой несколько ножей под курткой, в этот раз их было десять.

Подростку предъявили обвинения во вторжении на территорию школы и в ношении холодного оружия в учебном заведении.

Фото: © Полицейский департамент Манси