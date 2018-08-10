Госдеп США назвал цель новых санкций против России (4)

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В мире | 10 августа 2018 года, 16:41

Вашингтон хотел бы улучшить отношения с Москвой, а новые санкции необходимы, чтобы "добиться изменения поведения России". Об этом заявила представитель Госдепа Хизер Нойерт.

"Когда у вас такая ситуация, то вы вынуждены вести дискуссии с другими правительствами. И санкции — это тот путь, которым мы пытаемся побудить правительство к лучшему поведению", — сказала она.

При этом, по её словам, США, о чём неоднократно заявляли президент Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео, хотели бы улучшить отношения с Россией.

Ранее Госдеп сообщил, что первая часть ограничительных мер против России вступит в силу, предположительно, 22 августа. Эти санкции связаны с так называемым делом Скрипалей, при этом ни Вашингтон, ни Лондон не представили доказательств причастности к этому делу Москвы.

Источник: L!FE.ru
Комментарии 4
Учите Латвию жить26 минут назад
Хотя, понимаю, с такими : Что изволите, хозяин ? , не интересно.
1
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Так понимаю32 минуты назад
Все предыдущие цели уже достигнуты?))))
3
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!14 минуты назад
Сейчас это стало обычным явлением заокеантской страны ,когда надо изменить поведение чьей либо страны ... с Россией это не пройдёт !
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