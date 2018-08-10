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Российский театральный режиссер и актер Дмитрий Брусникин скончался на 61-м году жизни. Эту информацию подтвердила супруга артиста. О дате и времени прощания с Брусникиным объявят позднее.

Причины смерти режиссера пока не раскрываются. Накануне в московском театре «Практика» сообщили, что Брусникин переведен с должности директора театра на должность худрука.

Возглавил заведение Борис Мездрич, в 2015-м уволенный с поста директора Новосибирского театра оперы и балета из-за скандала с оперой «Тангейзер». Брусникин выполнял функции директора и худрука «Практики» с мая 2018 года.

Брусникин снимался в таких сериалах как «Петербургские тайны», «Марш Турецкого», «Сыщики» и «Досье детектива Дубровского». Он также выступил режиссером эпизодов «Сыщиков», снял сериалы «Ищейка» и «Бигль», а также ленту «Счастье по рецепту».

В 1993 году Брусникин получил звание заслуженного артиста России. В 2009-м ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России.

Источник: ria.ru