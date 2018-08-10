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Новая Зеландия прекратит использование одноразовых пластиковых пакетов. Об этом 10 августа рассказали премьер-министр страны Хасинда Ардерн и министр по охране природы Эжени Сейдж.

Отказ будет происходит поэтапно в течение шести месяцев следующего года, уточняет местный телеканал 1 News.

На такие меры правительство Новой Зеландии пошло после инициативы 65 тыс. человек, требующих запрета одноразовых пакетов.

По словам Ардерн, важно, что в стране вовремя это поняли.

«Мы используем сотни миллионов одноразовых пластиковых пакетов, многие из которых в конечном итоге загрязняют нашу драгоценную прибрежную и морскую среду и наносят серьезный ущерб всем видам морской жизни, в то время как есть реальные альтернативы для потребителей и бизнеса», — сказала глава правительства Новой Зеландии.

Сейдж добавила, что кабинет министров будет поддерживать предпринимателей в переходном этапе.

«Новозеландцы гордятся чистой, зеленой репутацией нашей страны, и мы хотим помочь обеспечить ее соответствие этому», — сказала глава экологического ведомства.

Источник: iz.ru