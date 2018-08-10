Житель США инсценировал собственную смерть из-за просившей денег жены
Житель США Денни Гонсалез, приехавший на заработки из Гондураса, инсценировал собственную смерть, чтобы не высылать деньги жене.
Как сообщает Daily Mirror, супруга мужчины получила снимки, на которых он якобы лежит в морге. Всё это было дополнено изображением гроба, устланного цветами.
Родные обратили внимание на подозрительное выражение лица на фотографии Гонсалеза в «морге», которое натолкнуло их на мысль об обмане. После этого местные СМИ разыскали предприимчивого мужчину.
Гонсалез признался, что больше не мог выносить требований жены, которая якобы звонила ему каждую неделю и просила выслать больше денег.
«Она просила отправить ей мобильный телефон. Я присылал уже шесть штук, но она каждый раз говорила, что их украли», — рассказал он журналистам.
Отмечается, что весть о смерти мужчины стала большим ударом для его родителей.
Источник: iz.ru
Фото: pixabay.com