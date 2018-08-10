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Житель США Денни Гонсалез, приехавший на заработки из Гондураса, инсценировал собственную смерть, чтобы не высылать деньги жене.

Как сообщает Daily Mirror, супруга мужчины получила снимки, на которых он якобы лежит в морге. Всё это было дополнено изображением гроба, устланного цветами.

Родные обратили внимание на подозрительное выражение лица на фотографии Гонсалеза в «морге», которое натолкнуло их на мысль об обмане. После этого местные СМИ разыскали предприимчивого мужчину.

Гонсалез признался, что больше не мог выносить требований жены, которая якобы звонила ему каждую неделю и просила выслать больше денег.

«Она просила отправить ей мобильный телефон. Я присылал уже шесть штук, но она каждый раз говорила, что их украли», — рассказал он журналистам.

Отмечается, что весть о смерти мужчины стала большим ударом для его родителей.

Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com