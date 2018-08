В мире |

Предприимчивые эстонцы к инциденту с выпущенной по ошибке ракетой подошли с юмором и установили в деревне Каагу памятник пропавшей ракете.

"Вот, почему я люблю Эстонию и эстонцев. Кто-то из деревни Каугу Вырумаа сделал деревянный памятник ракете, которая была выпущена по ошибке испанскими водушными силами и пропавшей над страной", - написала пользовательница Twitter Лаура Халминен.

This is why I love #Estonia and estonians. Somebody in Võrumaa’s Kaagu village made a wooden statue about the AIM-120 #missile that escaped and disappeared from Spain’s air force over the country.https://t.co/iW6zaQ8i3d pic.twitter.com/R2XQOzJgNa