СМИ: Сборная Украины отказалась заселяться в отель "Москва" перед матчем Лиги наций в Чехии (3)
В мире | 10 августа 2018 года, 20:04
Сборная Украины по футболу отказалась заселяться в отель под названием «Москва» перед матчем Лиги наций против национальной команды Чехии.
Как сообщает Zbirna.com, команда отправится в Чехию 5 сентября и там расположится в двух разных отелях города Злин, вместо того чтобы поселиться в «Москве».
Отмечается, что причиной отказа от услуг гостиницы стало именно её название.
Матч Чехия — Украина состоится 6 сентября.
Ранее Рашид Рахимов высказался о перспективах Александра Головина сыграть за сборную России в ближайших матчах Лиги наций.
Источник: Russia Today
Хохол, это диагноз и интереснейший экспонат для опытов психиатров.
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Оказывается, не один Порошенко больной на всю голову. В Украине много таких.
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Ставьте им палатки,зажигайте костры,и пущай себе скачут.
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