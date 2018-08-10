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Сборная Украины по футболу отказалась заселяться в отель под названием «Москва» перед матчем Лиги наций против национальной команды Чехии.

Как сообщает Zbirna.com, команда отправится в Чехию 5 сентября и там расположится в двух разных отелях города Злин, вместо того чтобы поселиться в «Москве».

Отмечается, что причиной отказа от услуг гостиницы стало именно её название.

Матч Чехия — Украина состоится 6 сентября.

Ранее Рашид Рахимов высказался о перспективах Александра Головина сыграть за сборную России в ближайших матчах Лиги наций.