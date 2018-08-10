В мире |

Москва заблокировала американскую заявку в комитете СБ ООН по КНДР о включении в санкционный список новых физических и юридических лиц, в том числе российский банк "Агросоюз", сообщило МИД России.

В ведомстве назвали неубедительной доказательную базу Вашингтона, которая была представлена для обоснования предложения по расширению ограничений по КНДР.

"Отторжение вызывают и ставшие уже нормой "нажимные" методы работы в СБ ООН и его вспомогательных органах делегации США, пытающейся продавить в режиме искусственного цейтнота угодные ей решения без должного учета мнения других членов. Налицо также стремление американцев "освятить" авторитетом Комитета СБ ООН 1718 только что введенные ими под надуманными предлогами аналогичные односторонние рестрикции", — заявили в МИД.

Подчеркивается, что "новые санкционные заходы США" идут вразрез с логикой разрядки напряженности вокруг Северной Кореи.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com