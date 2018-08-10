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Президент Украины Петр Порошенко назвал троянским конем Кремля газопровод «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» — это троянский конь Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности. Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение «Газпромом» решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной — это чёткие и недвусмысленные сигналы относительно истинных мотивов газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского союза», — написал Порошенко в Facebook.

Также он призвал европейских партнёров «как можно быстрее избавиться от обманчивых и пагубных кремлёвских чар и твёрдо отстаивать собственную энергетическую безопасность».

В апреле 2018 года председатель правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал «Северный поток — 2» троянским конём для Евросоюза.

В конце июля укладка первых труб «Северного потока — 2» началась в Германии.