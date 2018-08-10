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Джеки Чан написал в своём блоге, что они попали в передрягу во время съёмок. Его команда сейчас работает над приключенческим боевиком "Проект икс", выход которого запланирован на 2019 год.

Но на этот раз супергероя самого потребовалось спасать: съёмочную группу накрыло грязевым потоком, вода снесла грузовики и палатки. В подтверждение актёр выложил несколько фотографий, которые показывают обстановку на локации.

"Сегодня мы начали съёмки на локации, но погода внезапно изменилась, и мы попали под огромный селевой поток. Несколько наших грузовиков застряли в реке из грязи. Многие члены команды испугались, потому что это произошло внезапно...", - написал актер.

По словам Джеки Чана, другие грузовики отбуксировали их машины в безопасное место. Он поблагодарил своих спасителей и сказал, что впредь будет внимательнее относиться ко всем нюансам в подготовке съёмок.

"Я хотел бы сказать искреннее спасибо всем, кто пришёл нам на помощь. А также извиниться перед членами группы, которые испугались селей. Мы учтём этот опыт и впредь будем внимательнее к погодным условиям", - написал Чан.

Источник: life.ru

Фото: jackiechan.com