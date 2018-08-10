В мире |

Китайские врачи извлекли из желудка и кишечника пациента 87 гвоздей, которые он проглотил из-за неразделенной любви. Инцидент произошел в городе Чэньчжоу.

Мужчина вызвал себе скорую из номера гостиницы. Прибывшим на место медикам он заявил, что съел порцию некачественных пирожков, после чего у него заболел живот. Но каково же было удивление врачей, когда на рентгеновском снимке они увидели множество металлических предметов, пишет портал Sina.com.

Операция по извлечению инородных тел из брюшной полости продолжалась в общей сложности четыре часа. В животе мужчины хирурги также обнаружили канцелярские кнопки. По словам медиков, они впервые видели, чтобы человек за раз проглотил такое количество гвоздей. В настоящее время пациент идет на поправку.

Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com