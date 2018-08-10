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Окружная прокуратура Лос-Анджелеса сообщила, что получила от полицейского управления Беверли-Хиллз результаты расследований по новым случаям сексуальных домогательств и изнасилований, совершенных голливудскими знаменитостями. Прокуратура приступила к изучению дел на предмет выдвижения официальных обвинений.

Названы три имени — кинопродюсер Харви Вайнштейн, актер Стивен Сигал и актер Энтони Андерсон. Представитель прокуратуры Грег Рислинг не стал уточнять детали и сообщать какие-то подробности. Он лишь отметил, что в отношении Вайнштейна расследование проводилось по пяти случаям сексуального насилия, а в отношении Сигала и Андерсона — по одному на каждого.

Первой рискнула рассказать правду о Сигале его бывшая жена, актриса Келли Леброк, с которой он вместе снимался в боевике «Смерти вопреки». Она утверждает, что Стивен часто избивал ее, всячески запугивал и унижал.

Новые обвинения возникли после скандала с Вайнштейном. В сексуальных домогательствах Сигала обвинили популярные актрисы Дженни Маккарти, Джулианна Маргулис и Порша де Росси. Каждая из этих женщин столкнулась в разное время с грубыми попытками актера овладеть ими во время кастинга или совместных съемок.

А в январе 2018 года в полицию Лос-Анджелеса поступило заявление от некой Фавиолы Дэдис. Она утверждает, что в 2002 году, Сигал под видом проведения кастинга пригласил ее в свой номер отеля. Он попытался изнасиловать девушку, но ей удалось вырваться, подняв шум.

Тогда же было полиция получила и еще одно заявление — от Реджины Симонс. Она рассказала, как в 1994 году Стивен Сигал изнасиловал ее у себя дома. Актер пригласил Реджину, которой было тогда 18 лет, на вечеринку. Когда девушка приехала, никаких гостей в доме не было. Сигал силой овладел ею. Реджина утверждает, что была тогда девственницей. Ее рассказ подтвердили несколько человек.

Стивен Сигал с недавнего времени живет в России. Актер получил российское гражданство. В начале августа стало известно, что он получил официальную работу в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Источник: fakty.ua