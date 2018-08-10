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Оператор строительства проекта газопровода «Северный поток -2» подал заявку на прокладку альтернативного маршрута в обход Дании. Об этом сказано на сайте компании Nord Stream 2.

«Это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды Дании. Nord Stream 2 не останавливает процедуру по заявке c предпочтительным маршрутом, которая была инициирована в апреле 2017 года», - говорится в сообщении на сайте.

Ранее Дания заявила о том, что она не желает, чтобы газопровод был проложен в ее территориальных водах. О том, что возможен альтернативный маршрут, уже говорил финансовый директор компании Пол Коркоран.

Источник: tvzvezda.ru

Фото: nord-stream2.com