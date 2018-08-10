"Северный поток -2" подал заявку на маршрут в обход Дании (10)
В мире | 10 августа 2018 года, 15:43
Оператор строительства проекта газопровода «Северный поток -2» подал заявку на прокладку альтернативного маршрута в обход Дании. Об этом сказано на сайте компании Nord Stream 2.
«Это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды Дании. Nord Stream 2 не останавливает процедуру по заявке c предпочтительным маршрутом, которая была инициирована в апреле 2017 года», - говорится в сообщении на сайте.
Ранее Дания заявила о том, что она не желает, чтобы газопровод был проложен в ее территориальных водах. О том, что возможен альтернативный маршрут, уже говорил финансовый директор компании Пол Коркоран.
Источник: tvzvezda.ru
Фото: nord-stream2.com
Как и Латвия будут нюхать газ со стороны балтийского моря
310
Ответить
Ну и флаг им датский в руки, пущай с радостными песнями маршируют, пиндосовские подстилки. Лишили свой народ возможности получать проценты за транзит газа, лизанули смачно дядю Сэма в жопу. Дальше то что?! Болгары уже поползли к России на брюхе, поняли какую огромную глупость сморозили отказавшись от "Южного потока", а повернуть вспять уже ничего нельзя. Немцы очень заинтересованны в " Северном потоке 2", значит ему быть. А лизоблюды вашингтонские только свой народ на бабки наказывают.
39
Ответить
Она за газ заплатила? А то сроки поджимают.
27
Ответить
Показать все (10)