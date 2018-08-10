В мире |

Пилоты ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair 10 августа провели забастовку в пяти европейских странах, отменены 400 авиарейсов, сообщает BBC.

Отмены рейсов в Германии, Швеции, Ирландии, Бельгии и Нидерландах затронули в общей сложности примерно 50 тыс. человек.

Отмечается, что эта забастовка стала самой масштабной в истории авиакомпании Ryanair. Она связана с недовольством условиями работы и оплаты труда пилотов.

Между тем ранее на этой неделе председатель профсоюза пилотов Cockpit Мартин Лохер заявил, что Ryanair не проявляет конструктивных намерений, направленных на достижение соглашения с пилотами. Он также возложил ответственность за забастовку на руководство авиакомпании.

Cockpit с января 2018 года ведет переговоры с руководством ирландской авиакомпании, добиваясь заключения первого тарифного соглашения с Ryanair и повышения заработных плат. Ввиду отсутствия прогресса на переговорах 96% опрошенных членов Cockpit высказались за дальнейшую борьбу путем забастовки.

Источник: interfax.ru

Фото: flights.ryanair.com