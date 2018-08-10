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Apple зарегистрировала защищённую технологию передачи данных с помощью iPhone. Предполагается, что смартфон можно будет использовать как замену паспорту или другим документам, сообщает AppleInsider.

Заявка была подана в Ведомство по патентам и товарным знакам США 30 марта и зарегистрирована сегодня. Согласно документу, купертиновская компания предлагает передавать данные с помощью технологий RFID или NFC, используя защищённый канал.

Например, благодаря беспроводному протоколу можно будет загрузить в айфон не только данные о банковских картах, но и паспорт, водительское удостоверение, пропуск на работу и прочее.

Вендор уточняет, что безопасность данных обеспечивает специальный защитный протокол и биометрический или дактилоскопический сенсоры на смартфоне (Face ID или Touch ID). На данный момент благодаря NFC в iPhone и Apple Watch присутствует возможность бесконтактной оплаты.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com