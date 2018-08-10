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Один из самых богатых людей планеты посетил Литву. Официально визит в прибалтийскую страну был посвящен встрече и переговорам с представителями местной еврейской общины, по неофициальным данным — миллиардер готовит почву для получения паспорта ЕС, пишет mk.ru со ссылкой на литовские СМИ.

В частности, по данным delfi.lt, Абрамович прибыл в Литву на частном самолете Gulfstream G650. Миллиардер остановился в гостинице Pacai в центре Вильнюса. Во время пребывания экс-губернатора Чукотки все номера гостиницы, в которой люкс обходится более чем в 200 тысяч рублей, были заранее выкуплены. Как рассказали очевидцы, несколько дней, пока там гостил вип-гость, отель оцепила армия англоговорящих охранников. Несмотря на то что никого из зевак в гостиницу не пускали, стало известно, что в один из дней в гостинице состоялся шикарный банкет.

Запечатлеть фотографам Абрамовича удалось только при посадке на частный самолет, 10 августа, когда он покинул страну.

По словам председателя еврейской общины Литвы Фаины Куклянски, которая встречалась с олигархом во время его визита, Абрамович «интересовался жизнью местных евреев, посетил вильнюсскую хоральную синагогу».

"Господин Абрамович гордится своими корнями, а нам всегда приятно встретить приезжающих в Вильнюс литваков и пообщаться с ними", — не вдаваясь в подробности, сказала местным журналистам Куклянски.

Одна из бабушек Абрамовича является уроженкой Литвы, и ее внук по местному законодательству имеет право в кратчайшие сроки (если будет доказано родство) получить гражданство прибалтийской страны.

Напомним, что в конце мая Абрамович получил израильское гражданство. На этот шаг он был вынужден пойти из-за того, что не смог своевременно получить новую британскую визу.

Фото: Franch info