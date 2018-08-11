В мире |

Во время антиправительственной акции в Бухаресте пострадали 440 человек, сообщает агентство Agerpres.

Среди пострадавших также 24 жандарма. 65 человек, получивших травмы, доставили в больницу.

После того как большая часть протестующих разошлась, сотрудникам правопорядка пришлось применять водометы, чтобы потушить пожары — митингующие поджигали мусорные баки.

Антиправительственная акция в столице Румынии началась в пятницу и собрала около 60 тысяч человек — представителей румынской диаспоры, которые живут и работают в разных странах. Кроме того, в Бухарест приехали жители различных уездов.

Участники акции требовали распустить парламент, провести досрочные выборы, создать правительство технократов, а также независимую юстицию и однопалатный парламент, в который войдут 300 сенаторов, причем 100 из них должны быть представителями диаспоры.

Всего у протестующих более 20 требований. Они выражали недовольство налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, настаивали на развитии экономики, сельского хозяйства и предпринимательства. При этом они выступали за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просили ввести электронное голосование.

Участники протеста заблокировали движение на улицах. Как заявили власти, после того как манифестанты начали бросать бутылки с водой, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Тем временем президент Румынии Клаус Йоханнис осудил жестокие действия жандармов и потребовал объяснений от главы МВД.

Фото: flickr.com/Op Trivium