В Бухаресте во время протестов пострадали более 400 человек (10)
Во время антиправительственной акции в Бухаресте пострадали 440 человек, сообщает агентство Agerpres.
Среди пострадавших также 24 жандарма. 65 человек, получивших травмы, доставили в больницу.
После того как большая часть протестующих разошлась, сотрудникам правопорядка пришлось применять водометы, чтобы потушить пожары — митингующие поджигали мусорные баки.
Антиправительственная акция в столице Румынии началась в пятницу и собрала около 60 тысяч человек — представителей румынской диаспоры, которые живут и работают в разных странах. Кроме того, в Бухарест приехали жители различных уездов.
Участники акции требовали распустить парламент, провести досрочные выборы, создать правительство технократов, а также независимую юстицию и однопалатный парламент, в который войдут 300 сенаторов, причем 100 из них должны быть представителями диаспоры.
Всего у протестующих более 20 требований. Они выражали недовольство налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, настаивали на развитии экономики, сельского хозяйства и предпринимательства. При этом они выступали за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просили ввести электронное голосование.
Участники протеста заблокировали движение на улицах. Как заявили власти, после того как манифестанты начали бросать бутылки с водой, полиции пришлось применить слезоточивый газ.
Тем временем президент Румынии Клаус Йоханнис осудил жестокие действия жандармов и потребовал объяснений от главы МВД.
Фото: flickr.com/Op Trivium
Какой диаспоры? Той, что в Молдавии, смуту наводит? Кого из-за рубежа привезли?
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